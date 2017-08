Dragon Ball Super llegará a televisión abierta

Como en los antiguos días en donde los niños miraban Dragon Ball Z por el Canal 5 de Televisa, a través de una cápsula hecha por el mismísimo canal dio el anuncio de que el más famoso anime en toda Latinoamérica llegará nuevamente al Canal 5.

A pesar de ser confirmado a través de sus comerciales, el canal también publicó en sus redes sociales corroborando el lanzamiento de Dragon Ball Super en español latino.

¡Esperen pronto un SÚPER estreno!😏😏🤗😎 pic.twitter.com/kPRSUo4SZg — Canal 5 (@MiCanal5) August 29, 2017

No obstante, el canal de televisión abierta no especificó la fecha exacta en que estrenarían la serie. Nuevos detalles se estarán revelando por parte del Canal 5. La buena noticia es que las personas que no cuentan con los recursos para poder disfrutar del anime más aclamado en el mundo podrán disfrutarlo en televisión abierta.

A pesar de que la serie se estrenó en Japón hace dos años, su estreno en Latinoamérica fue hace menos de un mes. Actualmente la serie fue estrenada en el canal de televisión privada, Cartoon Network y recién terminó la Saga de la Batalla de los Dioses. Este jueves comienza oficialmente la Saga de la Resurrección de Freezer, en donde los héroes tendrán que detener nuevamente al Emperador del Mal.