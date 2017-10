Gana el premio Nobel de Literatura el británico Kazuo Ishiguro

Suecia, Estocolomo .- Este año el premio Nobel de Literatura fue entregado al escritor Kazuo Ishiguro, quien nació en Nagasaki, Japón, pero adquirió la nacionalidad británica desde joven, es autor de novelas como Lo que queda del día (1992), Nunca me abandones (2005), ambas fueron adaptadas al cine por los directores James Ivory y Mark Romanek, su última obra es El gigante enterrado, que salió en 2015 y el año pasado la editorial Anagrama la tradujo al español.

A través de un comunicado la Academia Sueca aclamó su capacidad para revelar “el abismo bajo nuestra ilusoria sensación de conexión con el mundo”. Asi como sus novelas de gran fuerza emocional que han descubierto el abismo bajo nuestro nuestro ilusorio sentido de conexión con el mundo”.

