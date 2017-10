“Es un monstruo”, opina el cineasta J.J. Abrams respecto al caso de Harvey Weinstein

El reconocido director de los primeros dos filmes del reboot Star Trek y Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza, J. J. Abrams, comentó sobre el escándalo del productor Weinstein, quien lo calificó como un monstruo.

Posterior a la controversia del reconocido productor Harvey Weinstein, fundador de la compañía fílmica The Weinstein Company, por ser acusado de acoso sexual contra actrices como Angelina Jolie, Asia Argento, Lea Seydoux, Rosanna Arquette, Mira Sorvino, entre otras célebres. Dicho escándalo hizo que fuera despedido de su propia compañía, al igual que la Academia de cine de Hollywood.

Weinstein se ha convertido en un tema de qué hablar pues fue un golpe fuerte para el negocio cinematográfico hollywoodense. El director encargado del séptimo y noveno episodio de Star Wars, J. J. Abrams, comentó al medio The Hollywood Reporter sobre el acto de acoso que aprovechó el magnate en más de treinta celebridades de Hollywood.

“Alguien me había dicho el otro día que están cansados de escuchar de personas que hablen lo repugnante que es hablar de este tema. No creo que se pueda decir suficiente de lo vil y repulsivo que fue su abuso de poder. Él es un monstruo. Existen otros monstruos, pero hay quienes luchan contra monstruos y esta noche se trata todo sobre aquellos que pelean contra aberraciones”, abundó el director en el Hammer Museum.

Mientras el cineasta se encontraba acompañado de otras celebridades, la actriz Emmy Rossum compartió su opinión acerca de los recientes actos de Weinstein, en donde concuerda de que haya justicia contra el productor.

“Definitivamente queremos condenar las acciones que no reflejan cómo queremos que sea la cultura de nuestra industria y nuestra sociedad y también queremos mirar dentro de nosotros mismos para ver qué podemos hacer mejor”, comentó la actriz. “Necesita ser abordado. Se encuentra en cada elemento de la industria; no solo en productores, es el ambiente de trabajo para las mujeres en general. Es hora de que Hollywood y el resto de las industrias (la industria televisora y la industria de cine británica) comiencen a trabajar en esto. Las mujeres no han estado e una misma plataforma durante mucho tiempo”.