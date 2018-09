Rumor señala a Maroon 5 como los encargados del medio tiempo del Super Bowl LIII

De acuerdo con reportes de la prensa estadounidense la banda Maroon 5 sería la encargada de realizar el show del medio tiempo del Super Bowl LIII.

Atlanta, Estados Unidos .- El partido que decide al campeón de la National Football League (NFL) va acompañado de la presentación de un artista en el medio tiempo del encuentro, este show a tenido la presencia de bandas como U2, los Rolling Stones, The Who, así como cantantes de la talla de Madonna y Michael Jackson, en el 2018 Justin Timberlake fue el encargado de amenizar el enfrentamiento entre los New England Patriots y las Philadelphia Eagles, por ello la elección de los protagonistas de esa actuación atrae la atención no solo de los fanáticos del fútbol americano si no también del público en general.

Y de acuerdo con Variety, en el Super Bowl LIII se tiene planeado que Maroon 5 sean quienes toquen en la final de la temporada 2018-19 de la NFL. Hasta el momento representantes de la banda o de la liga no han ofrecido comentarios acerca de esta información.

“Es una tradición del Super Bowl especular sobre los artistas del intermedio. Continuamos trabajando con Pepsi en nuestros planes, pero no tenemos nada que anunciar sobre lo que será otro espectáculo épico”, dijo la NFL en un comunicado.

Por su parte US Weekly, también confirmó la revelación indicando que una fuente anónima confirmó la elección del espectáculo para el partido que se disputará el próximo 3 de febrero en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La banda, integrada por Adam Levine, Jesse Carmichael, Mickey Madden y Ryan Dusick se encuentra actualmente de gira, promocionando su más reciente álbum Red Pill Blues.