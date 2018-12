La mañana del último viernes del año se ha anunciado la muerte del escritor israelí Amos Oz. La noticia fue dada a través de Twitter por su hija, Fania Oz-Salzberger.

My beloved father, Amos Oz, a wonderful family man, an author, a man of peace and moderation, died today peacefully after a short battle with cancer. He was surrounded by his lovers and knew it to the end.

May his good legacy continue to amend the world.

— Fania Oz-Salzberger פניה עוז-זלצברגר (@faniaoz) 28 de diciembre de 2018