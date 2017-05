La excandidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas acusó al partido de Andrés Manuel López Obrador de usar prácticas ilegales para hacerse de recursos.

La diputada del Congreso de Veracruz, Eva Cadena, aseguró este miércoles que Morena la usó como coartada para ocultar prácticas irregulares en el financiamiento de las campañas de dicho partido.

En una conferencia de prensa ofrecida el día de hoy, la diputada local se manifestó sobre el escándalo por una serie de vídeos en los que aparece recibiendo dinero supuestamente para apoyar la campaña de Andrés Manuel López Obrador.

“Me usaron como cuartada para ocultar muchas cosas irregulares que ellos hacen, porque el problema de fondo es que todos los partidos buscan recursos adicionales a los que reciben y Morena no es la excepción”, indicó la diputada, según rescata Milenio Diario.

Cadena aseguró que es víctima de una trampa y denunció que Morena la dejó sola cuando más lo necesitaba, además de acusar que violaron su presunción de inocencia, además de supuestamente violar sus derechos políticos y humanos.

