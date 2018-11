No ha sido la primera vez que la académica y escritora se suma a una petición pública para que López Obrador sea cuidado como jefe de Estado.

Ciudad de México.- Para Andrés Manuel López Obrador era claro hasta hace un par de meses: tras su victoria en las elecciones, eliminaría la protección del Estado Mayor Presidencial, así como los vuelos en aviones privados. A tres días de la toma de protesta como presidente, hay muchas voces cercanas que le han pedido reconsiderar esta posición.

Una de esas voces, para algunos la más importante, ha sido la de su pareja, Beatriz Gutiérrez Müller, quien ha dicho de manera pública que el político tabasqueño debe considerar aumentar la seguridad presidencial a partir de este 1 de diciembre.

Te puede interesar: Toma de protesta de AMLO: así inicia la cuarta transformación

La petición de Müller ocurre después de que Obrador anunciara la disolución del cuerpo militar de élite que ha protegido a los presidentes mexicanos durante los últimos 70 años, el Estado Mayor Presidencial.

En lugar de este cuerpo, Obrador indicó que contará con la protección de 20 personas, 10 hombres y 10 mujeres no uniformadas, ni armadas. Todos ellos contarán con estudios universitarios mayores a los del cuerpo de escoltas con el que contó cuando fue jefe de Gobierno entre 2000 y 2005.

Estos cambios han provocado que en varios mexicanos exista preocupación e incertidumbre, por lo que en su cuenta de Twitter, Gutiérrez Müller respondió a varios comentarios de ciudadanos que consideran que el próximo presidente no debería deshacerse del avión y demás flota presidencial.

“Ojalá lo pudiera persuadir de usar la flota aérea presidencial, en ocasiones se requiere la presencia del presidente y no a todas horas y todos los destinos tienen vuelos”, indicó un usuario en la red social.

A ello, la esposa de López Obrador respondió: “Más que de acuerdo! Seguiremos insistiendo en la protección del futuro presidente porque es la investidura, no la persona la que hay que cuidar y proteger”.

No ha sido la primera vez que la académica y escritora se suma a una petición pública para que López Obrador sea cuidado como jefe de Estado, es decir, con la protección que un puesto de esta naturaleza requiere.

“Me sumo a esa preocupación. Yo creo que aquí ya no nos pertenecemos y sobre todo el presidente electo, él tiene que pensar en que no lleva su nombre, sino una investidura, y es muy importante que el Estado mexicano le brinde esa seguridad, por supuesto que me sumo a esa petición pública de que sea cuidado adecuadamente como jefe de Estado”, dijo la semana pasada en entrevista para Radio Fórmula.