Mike Pompeo, hasta hoy director de la CIA, dirigirá la diplomacia estadounidense tras salida de Tillerson, quien se oponía firmemente al encuentro de Trump con el líder norcoreano Kim Jong-un.

Algunos analistas dicen que las primeras señales de cambios mayores en el gobierno de Estados Unidos se avistaron hace una semana, cuando Gary Cohn, el principal asesor en economía del presidente Trump, renunció a su cargo.

Esta mañana, en un inusual hecho que se aleja de los protocolos en la Casa Blanca, el presidente republicano anunció que Rex Tillerson, hasta ayer secretario de Estado, dejaría su cargo y anunció que sería reemplazado por el actual director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo.

Se trató de un golpe fulminante e inesperado. De acuerdo con reportes cercanos a la Casa Blanca, Tillerson se enteró de su despido a través del tuit que el presidente publicó el martes por la mañana.

Te puede interesar: Trump despide a Rex Tillerson como secretario de Estado ¿Se está hundiendo el barco de EU?

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018