Ataques informáticos en México se duplicaron en el 2018

Analistas en seguridad informática revelaron que durante el 2018 se duplicaron los ataques cibernéticos en México por lo que se espera que este año esta tendencia continué.

Ciudad de México .- El número de ataques informáticos registrados en México durante el 2018 aumentó en 215 por ciento, en comparación con las cifras de ciberataques reportados en 2017, señaló la empresa especializada en ciberseguridad Lockton.

En declaraciones retomadas por Notimex, Eduardo Zamora, director general de Fortinet en México, aseguró que nuestro país es altamente vulnerable a este tipo de delito ya que no se tiene consciencia respecto la capacidad de los hackers para mejorar sus prácticas de ataque.

“México es tan atacado por cuestión cultural, por falta de conciencia y por la idea de ‘a mí no me va a pasar’, por ejemplo los ataques que se han escuchado a los diferentes retailers no son lo más evolucionados, lo que hacen es un distractor para robar las bases de datos, las identidades porque no se tiene una estrategia de seguridad, estamos en la tercer o cuarta generación de ciberseguridad y se está usando la primera cuando ya se ha encontrado cómo vulnerarla”, aseguró el directivo.

Zamora señaló que un gran número de los ataques que se llevan a cabo en la actualidad provienen de los móviles que son vulnerados, debido a los hábitos de los usuarios, quienes sin tomar medidas se conectan a redes abiertas o descargan programas que ya contienen software malicioso, el cual puede infectar las redes de las empresas.

Por su parte Ricardo Alvarado, director ejecutivo de Riesgo de Lockton México, señaló que “es un error pensar que difícilmente los ciberataques podrían ocurrir en una empresa, ha habido casos tan recientes como el de abril de 2018, cuando cinco entidades bancarias mexicanas fueron hackeadas a través de su plataforma SPEI, produciendo una pérdida aproximada de 300 millones de pesos, de acuerdo a Banxico”.

Datos de la Procuraduría General de la República indican que las pérdidas estimadas por ciberataques en el territorio nacional, durante el 2017, alcanzó los siete mil millones de dólares. Mientras que la a firma de ciberseguridad ESET indicó que los sectores más multados por violaciones a la Ley Federal de Protección de Datos en México han sido los de servicios financieros y seguros, medios masivos de comunicación y el sector educativo. Además de que siete de cada 10 empresas mexicanas han padecido algún incidente relacionado con su ciberseguridad.

Los expertos aseguran que las acciones para evitar que este tipo de delitos se incrementen en el país requieren de una estrategia integral de seguridad, que inicie por la formación de una cultura denominada higiene cibernética, ya que es necesario que las acciones de quienes manejan datos de usuarios sean más preventivas que reactivas.

