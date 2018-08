Para el nuevo gobierno, la iniciativa privada será clave para consolidar un plan de desarrollo que permita resolver muchos de los problemas que tiene el país, por lo que Alfonso Romo les dice a los empresarios que ellos serán el motor del desarrollo.

Ciudad de México.- Más inversiones, más empleos, mayor crecimiento económico y combatir los rezagos sociales que tiene el país, son parte de los objetivos que tiene planteados el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero esto no será posible sin la participación activa y comprometida del sector empresarial.

De acuerdo a Alfonso Romo, próximo jefe de la Oficina de la Presidencia, la meta económica es crecer a 4 por ciento anual y existen las condiciones para hacerlo, solo hace falta aprovechar lo que se tiene para hacer que México tengan un modelo de desarrollo integral.

“No estamos hablando de volver al pasado, sino de aprovechar lo que ya tenemos para crear más valor, más empresas, más riqueza para todos”, aseguró Romo durante su participación en el Foro Estrategia Banorte 2018.

De esta manera, no solo “son más empleos, son más empresas con más empleos”, por lo que la iniciativa privada jugará un papel crucial en el próximo sexenio y con el trabajo conjunto, “ver cómo hacemos a México todavía más poderoso”, señaló.

Esto te puede interesar: La crisis de inseguridad, lo que más preocupa a inversionistas y empresarios

Romper paradigmas

Y es que el país atraviesa por momentos complicados, sobre todo con la inseguridad que según Romo, ha detenido el desarrollo en muchas regiones del país, aumentando así la desigualdad y la pobreza, por lo que se necesitan cambios en los modelos actuales para resolver esta situación.

“Entre 40 y 50 por ciento de la República Mexicana, especialmente Coahuila, Veracruz y Tamaulipas, está paralizada por la inseguridad“, señaló el jefe de la oficina de Andrés Manuel López Obrador, pero su objetivo es revertir esto.

“Se trata de que México rompa paradigmas y tome riesgos que nunca antes ha hecho”, señaló y agregó que “si creamos las condiciones de confianza, no tenemos por qué no crecer a 4 por ciento, ya para no decir 6 o 5, a 4 por ciento y esto crearía un México diferente”, según declaraciones que retoma El Economista.

Además, un entorno de mayor legalidad será fundamental para la llegada de más inversiones. “El reto de esta administración es que le demos toda la confianza de que México se va a convertir en un paraíso de la inversión y, para que se convierta en eso, debe haber Estado de Derecho y mucha seguridad”, aseguró el futuro jefe de la Oficina de la Presidencia.

AMLO y empresarios pasan de la luna de miel al matrimonio, dice Alfonso Romo

Mirar hacia el exterior

Por otra parte, Alfonso Romo aseguró que el nuevo gobierno no tiene ninguna intención de cerrar las puertas para las inversiones extranjeras ni para el comercio con el exterior, pero se necesita obtener mayores beneficios de esto.

Según el empresario regiomontano, México debe tener “un comercio exterior más balanceado, pues tenemos 42 tratados comerciales”, de los cuales “perdemos en 38 y ganamos en 2”, por lo que también buscarán mejorar en este sector.

De esta manera, Alfonso Romo aseguró que actualmente “el pánico de la iniciativa privada quedó atrás” y la relación con AMLO es la de “matrimonio católico para siempre”.