Donald Trump pide un muro fronterizo que no puedan escalar los inmigrantes

El mandatario aprovecho la ocasión para pedir que se construya una barrera que no pueda ser escalada por los inmigrantes, ya que el político asegura que ellos son “escaladores profesionales”.

En declaraciones retomadas por El País, Trump agregó que el gobernador del Estado, Jerry Brown, no sabe gobernar y aseguró que“lo está haciendo muy mal”. Ya que indicó que el estado esta “inundado de drogas” y con “los impuestos más altos del país”. Ademas de que aseguró que debido a que cuenta con ciudades santiario, donde se protegen los derechos de los inmigrantes, California tiene poblaciones donde “viven criminales”.

En cuanto a la construcción del Muro en su frontera sur el magnate inmobiliario señaló que espera llegar a un acuerdo con Enrique Peña Nieto, presidente de México, acerca del mismo. “Tengo una gran relación con el presidente de México, un hombre maravilloso, Enrique. Un tipo estupendo. Estamos tratando de arreglar las cosas, veremos si ocurre o no. No sé si va a ocurrir”, dijo el ocupante de la Casa Blanca, cerca de San Diego, California.

Peña Nieto, añadió, “es un gran negociador, ama al pueblo de México y está trabajando muy duro. Veremos qué pasa. Obviamente, tenemos que tener (superados) algunos desacuerdos antes de llegar a ese punto (del muro). En el próximo mes verán si eso ocurre bajo este gobierno, me refiero a su gobierno”.

Al ser cuestionado acerca de las elecciones presidenciales que se llevaran a cabo en México el político puntualizó que hay “algunos candidatos que son muy buena gente, y tienen algunos que, quizá, no son tan buenos. “En cualquier caso, lidiaremos con ello”, sea quien sea el vencedor, afirmó Trump.

If we don’t have a wall system, we’re not going to have a country. Congress must fund the BORDER WALL & prohibit grants to sanctuary jurisdictions that threaten the security of our country & the people of our country. We must enforce our laws & protect our people! #BuildTheWall pic.twitter.com/NGqNueukvj

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de marzo de 2018