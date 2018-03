Año con año vemos manifestaciones de jóvenes que no fueron admitidos en las instituciones de educación superior más reconocidas; tampoco en las que no lo son tanto. El hecho es que el número de no admitidos se acrecienta y no hay soluciones tangibles para el problema. No siempre les faltan aciertos en el examen; casi siempre, lo que hacen falta son aulas.